Защитник «Ак Барса» Яруллин получил травму паха и пропустит матчи с «Витязем» и «Салаватом»
Альберт Яруллин получил травму паха в матче с московским «Динамо» (5:4).
Таким образом, защитник «Ак Барса» пропустит ближайшую выездную серию против «Витязя» и «Салавата Юлаева», сообщает Metaratings.ru.
В 30 играх текущего Фонбет Чемпионата КХЛ на счету 31-летнего игрока 9 (2+7) очков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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