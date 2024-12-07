Тодд о сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала: «Не думаю, что будем просто играть. Все будут настроены на победу» 

Нэйтан Тодд высказался о сборной легионеров КХЛ в преддверии Кубка Первого канала.

Нападающий «Салавата Юлаева » выразил мнение после матча с «Сибирью» (3:1).

«Сразу начну с комплиментов вратарю соперника [Красоткину ], который очень круто действовал сегодня. Мы продолжали давить и играть первым номером, за счет чего и одержали эту победу».

О «зеленом дерби»

«Очевидно, нас ждет очень классный матч. С нетерпением его ждем, тем более мы как раз начинали чемпионат игрой с «Ак Барсом », атмосфера тогда была суперэлектролизованной. Нас снова ждет полная арена, так что болельщики увидят крутое зрелище».

О вызове в сборную мира КХЛ

«Это классно, тем более мы поедем туда вместе с Сашей Хмелевски. Увидим много старых друзей, с кем раньше пересекались. Они также были вызваны в сборную мира, так что будет прикольно.

Ставим ли задачу выиграть Кубок Первого канала? Такие матчи всегда добавляют соперничества между командами. Я не думаю, что мы будем просто играть. Все будут настроены на победу. Будет здорово со всеми пересечься и вместе быть в одной команде», – сказал Тодд.