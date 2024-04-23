Генменеджер «Баффало» о назначении Раффа: «Выбор сделан не из-за ностальгии. У Линди есть опыт и внушительный послужной список – именно такой человек нужен нам сейчас»

Генменеджер «Баффало» объяснил причину возвращения Линди Раффа в клуб.

Ранее «Сейбрз» объявили о назначении 64-летнего специалиста на пост главного тренера. Он сменил Дона Грэнато.

играл за « » с 1979 по 1989 год и возглавлял команду с 1997-го по 2013-й и провел наибольшее количество матчей на посту главного тренера этого клуба (1165).

«Я очень рад приветствовать Линди на посту главного тренера «Баффало». Когда я занялся подбором персонала, сразу стало ясно, что Линди – именно тот человек, который нужен для этой работы.

У него есть опыт, внушительный послужной список, он знаком с молодыми игроками и многое другое. Я хочу уточнить, что этот выбор был сделан не из ностальгических побуждений.

Линди – именно тот человек, который нужен нам сейчас, и любая история с нашей организацией и сообществом – это просто дополнительный бонус. Я искренне верю, что Линди поможет нашей команде достичь своих целей, и с нетерпением жду начала работы с ним», – сказал Кевин Адамс.





