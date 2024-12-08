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Хет-трик Гутика помог «Адмиралу» обыграть «Амур» – 6:4. У владивостокцев 5 побед в 6 матчах

Даниил Гутик забросил три шайбы в матче «Адмирала» с «Амуром».

В матче Фонбет чемпионата КХЛ клуб из Владивостока одержал победу со счетом 6:4, четырежды отыгравшись по ходу встречи.

На счету 23-летнего россиянина, сделавшего первый хет-трик в Фонбет чемпионате КХЛ, стало 27 (11+16) баллов за результативность в 35 матчах.

«Адмирал» победил в пяти из шести последних игр. Команда находится на шестом месте в Восточной конференции, набрав 39 очков за 36 матчей.

«Амур» проиграл 19 последних игр из 21. Хабаровчане занимают последнее место на Востоке, имея 18 очков после 35 проведенных встреч.

Следующий матч команды проведут между собой в Хабаровске 17 декабря.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoАдмирал
logoАмур
logoДаниил Гутик
logoКХЛ
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