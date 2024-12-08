Хет-трик Гутика помог «Адмиралу» обыграть «Амур» – 6:4. У владивостокцев 5 побед в 6 матчах

Даниил Гутик забросил три шайбы в матче «Адмирала» с «Амуром».

В матче Фонбет чемпионата КХЛ клуб из Владивостока одержал победу со счетом 6:4, четырежды отыгравшись по ходу встречи.

На счету 23-летнего россиянина, сделавшего первый хет-трик в Фонбет чемпионате КХЛ, стало 27 (11+16) баллов за результативность в 35 матчах.

«Адмирал » победил в пяти из шести последних игр. Команда находится на шестом месте в Восточной конференции, набрав 39 очков за 36 матчей.

«Амур » проиграл 19 последних игр из 21. Хабаровчане занимают последнее место на Востоке, имея 18 очков после 35 проведенных встреч.

Следующий матч команды проведут между собой в Хабаровске 17 декабря.