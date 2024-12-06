Морозов о сборной легионеров на КПК: «КХЛ благодарна клубам и игрокам, что они откликнулись на вызов. Нам удалось собрать хорошую команду, которая составит конкуренцию»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о сборной легионеров на КПК.

Ранее лига объявила состав команды, которая примет участие в Кубке Первого канала.

Турнир пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В нем также примут участие сборные Казахстана и Беларуси и «Россия 25».

«Лига благодарна клубам и самим игрокам за то, что они с интересом откликнулись на вызов в сборную.

Нам вместе удалось собрать хорошую команду, которая составит конкуренцию сборным России, Казахстана и Белоруссии, поднимет интерес и внимание к турниру.

Проведение Кубка Первого канала станет ярким событием в истории самой вместительной и современной хоккейной арены в мире «СКА-Арены», куда хоккей возвращается спустя восемь месяцев», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов .

Миска, Ружичка, Гальченюк, Петан, Хмелевски и Спунер – в сборной легионеров КХЛ на Кубок Первого канала