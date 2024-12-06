Морозов о сборной легионеров на КПК: «КХЛ благодарна клубам и игрокам, что они откликнулись на вызов. Нам удалось собрать хорошую команду, которая составит конкуренцию»
Ранее лига объявила состав команды, которая примет участие в Кубке Первого канала.
Турнир пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В нем также примут участие сборные Казахстана и Беларуси и «Россия 25».
«Лига благодарна клубам и самим игрокам за то, что они с интересом откликнулись на вызов в сборную.
Нам вместе удалось собрать хорошую команду, которая составит конкуренцию сборным России, Казахстана и Белоруссии, поднимет интерес и внимание к турниру.
Проведение Кубка Первого канала станет ярким событием в истории самой вместительной и современной хоккейной арены в мире «СКА-Арены», куда хоккей возвращается спустя восемь месяцев», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
Миска, Ружичка, Гальченюк, Петан, Хмелевски и Спунер – в сборной легионеров КХЛ на Кубок Первого канала
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