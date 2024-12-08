Мичков набрал 2+ очка в 3 матчах подряд. Форвард повторил рекорд «Филадельфии» для игроков младше 20 лет
Матвей Мичков набрал 2 очка и более в 3 матчах подряд, повторив рекорд клуба.
В игре регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» уступила «Бостону» в овертайме со счетом 3:4.
19-летний форвард «Флайерс» забросил две шайбы. Этот матч стал для Мичкова третьим подряд, в котором он набирает два очка и более.
Россиянин повторил рекорд франшизы по этому показателю для игроков младше 20 лет. Такое же достижение есть у Эрика Линдроса (сезон-1992/93) и Петера Зезеля (сезон-1984/85).
Следующую встречу «Филадельфия» проведет в ночь с 8 на 9 декабря против «Юты».
Мичков сделал дубль в матче с «Бостоном», забив оба гола в 1-м периоде. У него 11+13 в 25 играх в сезоне НХЛ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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