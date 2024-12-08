Копитар провел 1400-й матч в регулярках НХЛ. У 37-летнего форварда 1242 (427+815) очка за «Лос-Анджелес»

Анже Копитар провел 1400-й матч в регулярках НХЛ.

Юбилейной для 37-летнего словенца стала игра против «Миннесоты » (4:1). В ней форвард «Лос-Анджелеса » сделал результативную передачу.

Нынешний сезон является 19-м в НХЛ для Копитара . Всю карьеру он проводит в «Кингс», на его счету 1242 (427+815) очка в регулярных чемпионатах.

В текущем чемпионате нападающий набрал 31 (8+23) балл за результативность в 27 играх при полезности «плюс 13».

Копитар сделал 800-й ассист в НХЛ. Среди действующих игроков больше только у Кросби, Кэйна и Малкина