Торторелла о 3:4 с «Бостоном»: «Происходившее дерьмо просто смешно. Учу «Филадельфию» играть честно, не позорить судей. Но все делается так, что мне стоит научить команду нырять»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флайерс» уступили «Бостону» в овертайме со счетом 3:4. По ходу встречи «Филадельфия» получила восемь малых штрафов против четырех у соперника.
«Одна вещь, которой я учу свою команду – не нырять. Но учитывая то, как все здесь происходит, как это дерьмо продолжается, может быть, мне стоит начать учить их нырять.
Это то, о чем мы чаще всего говорим с командой – мы должны играть честно. Никакого обмана, нельзя позорить судей, ставить их в неловкое положение.
То дерьмо, которое происходило здесь сегодня, просто смешно. Я горжусь тем, как играла наша команда», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла.
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