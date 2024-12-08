Торторелла о 3:4 с «Бостоном»: «Происходившее дерьмо просто смешно. Учу «Филадельфию» играть честно, не позорить судей. Но все делается так, что мне стоит научить команду нырять»

Джон Торторелла раскритиковал соперника после поражения «Филадельфии».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флайерс» уступили «Бостону » в овертайме со счетом 3:4. По ходу встречи «Филадельфия » получила восемь малых штрафов против четырех у соперника.

«Одна вещь, которой я учу свою команду – не нырять. Но учитывая то, как все здесь происходит, как это дерьмо продолжается, может быть, мне стоит начать учить их нырять.

Это то, о чем мы чаще всего говорим с командой – мы должны играть честно. Никакого обмана, нельзя позорить судей, ставить их в неловкое положение.

То дерьмо, которое происходило здесь сегодня, просто смешно. Я горжусь тем, как играла наша команда», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла .

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