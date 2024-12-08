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Торторелла о том, что посадил Конекны на скамейку в 3-м периоде матча с «Бостоном»: «У него есть проблемы с дисциплиной»

Джон Торторелла посадил Трэвиса Конекны на скамейку по ходу матча с «Бостоном».

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27-летний форвард провел 4 смены в третьем периоде, последняя завершилась для него малым штрафом за нарушение правил против Чарли Макэвоя. 

Во время отбывания штрафа Конекны отправился в раздевалку по сигналу наблюдателя за сотрясениями мозга.

После экспресс-теста игрок получил разрешение вернуться в игру, но Торторелла после этого ни разу не выпустил его на лед, в том числе в овертайме. 

«Его снял наблюдатель, а потом я прекратил его выпускать. У него есть проблемы с дисциплиной», – сообщил главный тренер «Флайерс» после игры. 

В текущем сезоне нападающий набрал 31 (13+18) очко в 27 играх и является лучшим бомбардиром команды. Также у него 33 минуты штрафа.

Ранее Конекны был включен в состав сборной Канады на Турнир четырех наций, который пройдет в феврале. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
logoФиладельфия
logoНХЛ
logoДжон Торторелла
logoТрэвис Конекны
logoБостон
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