Торторелла о том, что посадил Конекны на скамейку в 3-м периоде матча с «Бостоном»: «У него есть проблемы с дисциплиной»

Джон Торторелла посадил Трэвиса Конекны на скамейку по ходу матча с «Бостоном».

«Филадельфия » уступила «Брюинс» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

27-летний форвард провел 4 смены в третьем периоде, последняя завершилась для него малым штрафом за нарушение правил против Чарли Макэвоя.

Во время отбывания штрафа Конекны отправился в раздевалку по сигналу наблюдателя за сотрясениями мозга.

После экспресс-теста игрок получил разрешение вернуться в игру, но Торторелла после этого ни разу не выпустил его на лед, в том числе в овертайме.

«Его снял наблюдатель, а потом я прекратил его выпускать. У него есть проблемы с дисциплиной», – сообщил главный тренер «Флайерс» после игры.

В текущем сезоне нападающий набрал 31 (13+18) очко в 27 играх и является лучшим бомбардиром команды. Также у него 33 минуты штрафа.

Ранее Конекны был включен в состав сборной Канады на Турнир четырех наций, который пройдет в феврале.