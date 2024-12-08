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  • Деанджело о возвращении в НХЛ: «Это моя цель, но я не очень оптимистичен. В СКА позаботились обо мне, я играю изо всех сил и хочу сосредоточиться на этом»
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Деанджело о возвращении в НХЛ: «Это моя цель, но я не очень оптимистичен. В СКА позаботились обо мне, я играю изо всех сил и хочу сосредоточиться на этом»

Энтони Деанджело оценил свои шансы на возвращение в НХЛ.

29-летний защитник перешел в СКА по ходу этого сезона. На его счету 24 (4+20) очка в 23 играх при полезности «плюс 13».

«Я не очень оптимистичен на этот счет. Очень хотел бы вернуться в НХЛ, и это моя цель, но я не собираюсь позволять этому влиять на мою жизнь.

Ребята в СКА позаботились обо мне, они хотели меня видеть, так что я играю изо всех сил и надеюсь, что команда сможет победить.

Они вкладывают много сил, и я хочу сосредоточиться на этом», – сказал защитник СКА Энтони Деанджело.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: New York Post
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