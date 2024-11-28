Деанджело заявил, что хочет быть генменеджером в «Рейнджерс». Энтони 4 сезона выступал за клуб

Энтони Деанджело хочет стать генеральным менеджером в «Рейнджерс».

Американский защитник СКА высказался об этом на своей странице в соцсети.

«Я хочу должность генерального менеджера «Рейнджерс », – написал Энтони Деанджело .

Защитник провел в составе «Рейнджерс» 167 матчей в регулярном чемпионате НХЛ на протяжении 4 сезонов.

В сезоне-2020/21 Деанджело сыграл 6 матчей за клуб из Нью-Йорка.