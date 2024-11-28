Деанджело заявил, что хочет быть генменеджером в «Рейнджерс». Энтони 4 сезона выступал за клуб
Энтони Деанджело хочет стать генеральным менеджером в «Рейнджерс».
Американский защитник СКА высказался об этом на своей странице в соцсети.
«Я хочу должность генерального менеджера «Рейнджерс», – написал Энтони Деанджело.
Защитник провел в составе «Рейнджерс» 167 матчей в регулярном чемпионате НХЛ на протяжении 4 сезонов.
В сезоне-2020/21 Деанджело сыграл 6 матчей за клуб из Нью-Йорка.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Энтони Деанджело
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