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Деанджело заявил, что хочет быть генменеджером в «Рейнджерс». Энтони 4 сезона выступал за клуб

Энтони Деанджело хочет стать генеральным менеджером в «Рейнджерс».

Американский защитник СКА высказался об этом на своей странице в соцсети. 

«Я хочу должность генерального менеджера «Рейнджерс», – написал Энтони Деанджело

Защитник провел в составе «Рейнджерс» 167 матчей в регулярном чемпионате НХЛ на протяжении 4 сезонов.

В сезоне-2020/21 Деанджело сыграл 6 матчей за клуб из Нью-Йорка.  

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Энтони Деанджело
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