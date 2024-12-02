Кочетков вернулся к тренировкам с «Каролиной» после травмы
Петр Кочетков вернулся к тренировкам с «Каролиной» после травмы.
Вратарь не играет с 24 ноября из-за сотрясения мозга.
Он получил травму в овертайме матча НХЛ с «Коламбусом» (4:5 Б) после случайного удара коленом в голову от партнера – защитника Шона Уокера.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Райана Хенкеля
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости