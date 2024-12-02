Петр Кочетков вернулся к тренировкам с «Каролиной» после травмы.

Вратарь не играет с 24 ноября из-за сотрясения мозга . Он получил травму в овертайме матча НХЛ с «Коламбусом» (4:5 Б) после случайного удара коленом в голову от партнера – защитника Шона Уокера.