Пачиоретти может сыграть за «Торонто» против «Питтсбурга». Маккейб помещен в список травмированных
«Торонто» вывел Макса Пачиоретти из долгосрочного списка травмированных.
Нападающий может сыграть против «Питтсбурга». Он пропустил последние 10 матчей из-за травмы нижней части тела.
В этом сезоне Макс Пачиоретти набрал 6 (2+4) очков в 13 играх.
Также сообщается, что защитник «Торонто» Джейк Маккейб был помещен в список травмированных. Хоккеист пропустил последние 3 игры.
Маккейб получил травму головы в матче против «Тампы» 1 декабря. На его счету 5 передач в 23 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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