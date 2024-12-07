Пачиоретти может сыграть за «Торонто» против «Питтсбурга». Маккейб помещен в список травмированных

«Торонто» вывел Макса Пачиоретти из долгосрочного списка травмированных.

Нападающий может сыграть против «Питтсбурга». Он пропустил последние 10 матчей из-за травмы нижней части тела.

В этом сезоне Макс Пачиоретти набрал 6 (2+4) очков в 13 играх.

Также сообщается, что защитник «Торонто » Джейк Маккейб был помещен в список травмированных. Хоккеист пропустил последние 3 игры.

Маккейб получил травму головы в матче против «Тампы» 1 декабря. На его счету 5 передач в 23 играх сезона.