Мэттьюс может не сыграть с «Оттавой» и «Вашингтоном» из-за травмы верхней части тела. Пачиоретти выбыл на несколько недель
Остон Мэттьюс может пропустить ближайшие игры «Торонто» из-за травмы.
Американский форвард не участвовал в трех последних матчах команды из-за повреждения верхней части тела. Без него «Мэйпл Лифс» одержали три победы.
Канадский клуб сыграет с «Оттавой» в ночь с 13 на 14 ноября, а на следующий день им предстоит встреча с «Вашингтоном».
«Мы пытаемся убедиться, что это не повторится в течение сезона. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы рецидива не произошло», – сказал главный тренер «Торонто» Крэйг Беруби.
В текущем сезоне Мэттьюс набрал 11 (5+6) очков в 13 матчах.
Еще один форвард «Торонто», Макс Пачиоретти, пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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