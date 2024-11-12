Мэттьюс может не сыграть с «Оттавой» и «Вашингтоном» из-за травмы верхней части тела. Пачиоретти выбыл на несколько недель

Остон Мэттьюс может пропустить ближайшие игры «Торонто» из-за травмы.

Американский форвард не участвовал в трех последних матчах команды из-за повреждения верхней части тела. Без него «Мэйпл Лифс » одержали три победы.

Канадский клуб сыграет с «Оттавой» в ночь с 13 на 14 ноября, а на следующий день им предстоит встреча с «Вашингтоном».

«Мы пытаемся убедиться, что это не повторится в течение сезона. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы рецидива не произошло», – сказал главный тренер «Торонто» Крэйг Беруби .

В текущем сезоне Мэттьюс набрал 11 (5+6) очков в 13 матчах.

Еще один форвард «Торонто», Макс Пачиоретти , пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела.