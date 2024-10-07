Пачиоретти и Лоренц подписали контракты с «Торонто» после просмотра. Макс получит 626 тысяч долларов бонусами, если сыграет 35 матчей
Макс Пачиоретти и Стивен Лоренц подписали контракты с «Торонто».
Оба хоккеиста ранее находились в клубе на пробных соглашениях.
35-летний форвард заключил соглашение на один год. Его базовая зарплата составит 873,770 тысячи долларов.
Еще 626,230 тысячи долларов игрок может получить в качестве бонусов. Макс Пачиоретти заработает 313,115 тысяч, если проведет 10 матчей за «Торонто» и еще 313,115 тысяч, если сыграет 35 матчей.
В прошлом сезоне Пачиоретти выступал за «Вашингтон» и набрал 23 (4+19) очка в 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Стивен Лоренц подписал договор с «Мэйпл Лифс» на один сезон и 775 тысяч долларов. В прошлом сезоне он выиграл Кубок Стэнли вместе с «Флоридой» и отметился 3 (1+2) баллами в 38 играх чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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