Разин о Набокове в «России 25»: «Есть опасения, что он усугубит травму. Но как говорится: «Все для фронта. Все для победы». Раз хочет, пусть добровольцем идет. Он рвется играть за сборную»
Вратарь «Металлурга» не играет с 26 ноября.
«Не только у меня, но и у всей команды, и у всего тренерского штаба, и у тренера вратарей, и даже у генерального менеджера есть опасения, что Набоков усугубит свою травму. Но как говорится: «Все для фронта. Все для победы».
Раз парень хочет, то пусть добровольцем идет. Мы же не можем отказать ему в игре за национальную сборную.
Мы ему все объяснили, что он может усугубить травму. Мы его не ставили на эти игры в концовке отрезка перед паузой, специально его берегли. Но парень рвется играть за сборную. Пусть едет», – заявил главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Кузнецов, Демидов, Никишин, Абрамов, Аймурзин, Глотов, Полтапов, Хайруллин, Плотников, Шабанов – в составе «России 25» на Кубок Первого канала
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