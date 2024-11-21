Пронкин о том, что его признали спортсменом года в России: «Даже не знал, что такая номинация существует. Когда объявляли победителей, сердце билось ударов 200 в минуту»

Легкоатлет Валерий Пронкин отреагировал на то, что его признали спортсменом года.

Накануне метателю молота вручили Национальную спортивную премию в номинации «Гордость России: спортсмен года».

«Я даже не знал, что такая номинация существует. Тренер сказал недели полторы назад, что я вошел в шорт-лист, но все еще вилами по воде. Потом увидел во «ВКонтакте», что действительно номинирован. Ну, и стало понятно, что нужно туда идти.

А я на сборе в Новогорске, из вещей с собой только джинсы и спортивная форма. Пришлось купить костюм, второй в жизни. Первый был свадебный.

Обстановка там была очень торжественная. Впервые увидел министра спорта, Ирину Винер, многих легенд... Столько звезд, со всеми даже не успел познакомиться.

Жалко, что пришел один: супруга дома, воспитывает ребенка, а тренера мне не разрешили с собой взять. Сказали, что есть ограничения по количеству гостей.

Когда объявляли победителей, у меня сердце билось ударов 200 в минуту. Удивился очень сильно. Лично я проголосовал бы за Илью Набокова. Я люблю хоккей, болею за нижегородское «Торпедо» и московское ЦСКА. Илья в «Металлурге» провел классный сезон, тащил невероятные шайбы. Он мой фаворит», – сказал Пронкин.

Он стал спортсменом года в России – и это удивило всех (даже его самого). Мы поговорили