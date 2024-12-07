Заварухин о дебюте Дитца за «Автомобилист»: «Без комментариев. Нам не хватает побед»

Николай Заварухин не стал комментировать дебют Даррена Дитца за «Автомобилист».

Клуб проиграл «Авангарду » со счетом 2:4. Защитник отметился передачей.

– Даррен Дитц первый матч сегодня провел за «Автомобилист», давно у него не было игровой практики. Оценка за сегодняшний матч?

– Без комментариев. Нам не хватает побед, а травмированные… Ребята готовятся, посмотрим, что будет после перерыва.

Надеемся, что в ближайшее время они восстановятся и вернутся к работе в основной группе, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин .