Заварухин о дебюте Дитца за «Автомобилист»: «Без комментариев. Нам не хватает побед»
Николай Заварухин не стал комментировать дебют Даррена Дитца за «Автомобилист».
Клуб проиграл «Авангарду» со счетом 2:4. Защитник отметился передачей.
– Даррен Дитц первый матч сегодня провел за «Автомобилист», давно у него не было игровой практики. Оценка за сегодняшний матч?
– Без комментариев. Нам не хватает побед, а травмированные… Ребята готовятся, посмотрим, что будет после перерыва.
Надеемся, что в ближайшее время они восстановятся и вернутся к работе в основной группе, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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