«Автомобилист» проиграл 4-й матч подряд. Команда Заварухина идет 4-й на Востоке
«Автомобилист» проиграл 4-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством тренера Николая Заварухина потерпела поражение от «Авангарда» (2:4).
На данный момент «Автомобилист» занимает 4-е место в таблице Востока, набрав 42 очка после 33 игр.
В следующем матче, 18 декабря, клуб сыграет против «Металлурга».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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