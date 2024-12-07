«Автомобилист» проиграл 4-й матч подряд. Команда Заварухина идет 4-й на Востоке

«Автомобилист» проиграл 4-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством тренера Николая Заварухина потерпела поражение от «Авангарда » (2:4).

На данный момент «Автомобилист » занимает 4-е место в таблице Востока, набрав 42 очка после 33 игр.

В следующем матче, 18 декабря, клуб сыграет против «Металлурга».