«Авангард» одержал 2-ю победу подряд после ухода Звягина. Омичи забили 10 голов в двух играх
«Авангард» одержал вторую победу подряд после ухода Сергея Звягина.
Омский клуб на домашнем льду обыграл «Автомобилист» со счетом 4:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
За две последних игры «Авангард» забросил десять шайб. Ранее команда, которую временно возглавляет Андрей Подконицки, оказалась сильнее «Сочи» – 6:0.
Омичи поднялись на восьмое место в Восточной конференции, набрав 32 очка в 33 матчах. Следующую игру «Авангард» проведет 17 декабря на выезде против «Сибири».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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