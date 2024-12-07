«Авангард» одержал 2-ю победу подряд после ухода Звягина. Омичи забили 10 голов в двух играх

«Авангард» одержал вторую победу подряд после ухода Сергея Звягина.

Омский клуб на домашнем льду обыграл «Автомобилист » со счетом 4:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

За две последних игры «Авангард » забросил десять шайб. Ранее команда, которую временно возглавляет Андрей Подконицки , оказалась сильнее «Сочи» – 6:0.

Омичи поднялись на восьмое место в Восточной конференции, набрав 32 очка в 33 матчах. Следующую игру «Авангард» проведет 17 декабря на выезде против «Сибири».

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