Заварухин о 2:4 от «Авангарда»: «В 1-м периоде мы были наблюдателями и проиграли игру. Плюсы – 32 броска в створ. На три матча было голевых шансов»
Николай Заварухин высказался о поражении от «Авангарда» (2:4).
«В первом периоде мы были наблюдателями и проиграли игру. «Авангард» с победой.
Мы раньше выигрывали первые периоды, никто об этом не говорил. Сейчас стали проигрывать часто – стали заострять внимание на этом. Будем разбираться.
Плюсы сегодняшнего матча в 32 бросках в створ. На три игры было голевых шансов», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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