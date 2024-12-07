Заварухин о 2:4 от «Авангарда»: «В 1-м периоде мы были наблюдателями и проиграли игру. Плюсы – 32 броска в створ. На три матча было голевых шансов»

Николай Заварухин высказался о поражении от «Авангарда» (2:4).

«В первом периоде мы были наблюдателями и проиграли игру. «Авангард » с победой.

Мы раньше выигрывали первые периоды, никто об этом не говорил. Сейчас стали проигрывать часто – стали заострять внимание на этом. Будем разбираться.

Плюсы сегодняшнего матча в 32 бросках в створ. На три игры было голевых шансов», – сказал главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин .