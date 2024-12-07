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Терещенко о новом контракте Шестеркина: «Абсолютно точно заслужил. «Рейнджерс» рассчитывают, что с Игорем смогут выиграть Кубок Стэнли, связывают будущее с ним»

Алексей Терещенко высказался о новом контракте Игоря Шестеркина.

Североамериканские СМИ сообщили о том, что срок соглашения составит 8 лет, а средняя годовая зарплата Шестеркина – 11,5 млн долларов. Клуб пока не объявил о подписании договора с 28-летним российским голкипером.

«Считаю, что Шестеркин абсолютно точно заслужил эту сумму! Раз дали, значит, по делу. Думаю, в команде связывают свое будущее с Игорем, рассчитывают, что вместе с ним смогут выиграть Кубок Стэнли.

Команда, конечно, пока тяжеловато идет, но сейчас только начало сезона – сыграли по 25-28 игр. Сезон длинный. В плей-офф вообще совсем другие игры будут: что в КХЛ, что в НХЛ.

Сейчас идет подготовка, все выполняют свои задачи, а самое важное – попадание в плей-офф. Все самое интересное и важное начинается там.

Анализировать игру «Рейнджерс» не возьмусь. Да, команда пропускает довольно много, однако нужно цельно разбирать действия всей команды: почему пропускают, как действуют игроки и что не получается в принципе.

В пропущенных шайбах же не только вратарь виноват, но и другие хоккеисты, поэтому нужно исправлять недочеты», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Шестеркин о контракте с «Рейнджерс» на 92 млн долларов: «Все уже близко, но больше ничего сказать не могу. Поговорим об этом завтра, может быть»

Шестеркин ткнул клюшкой Ракелля. Форвард «Питтсбурга» подсек вратаря «Рейнджерс» за воротами

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
logoИгорь Шестеркин
logoАлексей Терещенко
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
logoСоветский спорт
logoРейнджерс
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