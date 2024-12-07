Шестеркин ткнул клюшкой Ракелля. Форвард «Питтсбурга» подсек вратаря «Рейнджерс» за воротами
Игорь Шестеркин ткнул клюшкой Рикарда Ракелля в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Инцидент произошел в конце третьего периода игры между «Рейнджерс» и «Питтсбургом» (4:2).
Российский вратарь завладел шайбой за своими воротами, после чего попал под прессинг со стороны форварда «Пингвинс».
Ракелль въехал в щиток Шестеркину, и голкипер оказался на льду. Поднявшись, он ткнул клюшкой убегающего соперника. Началась массовая стычка.
Арбитры не стали наказывать игроков и обошлись без удалений.
Шестеркин подписал новый 8-летний контракт с «Рейнджерс» на 11,5 млн долларов в год – рекордная сумма для вратарей в истории НХЛ (Эллиотт Фридман)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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