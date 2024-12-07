Шестеркин ткнул клюшкой Ракелля. Форвард «Питтсбурга» подсек вратаря «Рейнджерс» за воротами

Игорь Шестеркин ткнул клюшкой Рикарда Ракелля в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Инцидент произошел в конце третьего периода игры между «Рейнджерс » и «Питтсбургом » (4:2).

Российский вратарь завладел шайбой за своими воротами, после чего попал под прессинг со стороны форварда «Пингвинс».

Ракелль въехал в щиток Шестеркину , и голкипер оказался на льду. Поднявшись, он ткнул клюшкой убегающего соперника. Началась массовая стычка.

Арбитры не стали наказывать игроков и обошлись без удалений.

Шестеркин подписал новый 8-летний контракт с «Рейнджерс» на 11,5 млн долларов в год – рекордная сумма для вратарей в истории НХЛ (Эллиотт Фридман)