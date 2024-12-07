Назаров о контракте Шестеркина: «Помню, не все ждали, что Игорь вырастет в такого мастера. Живем в непростое время. Здорово, что российско-белорусский бронекулак серьезно увеличен»
Североамериканские медиа сообщили о том, что срок соглашения составит 8 лет, а средняя годовая зарплата Шестеркина – 11,5 млн долларов. Клуб пока не объявил о подписании договора с 28-летним российским голкипером.
«Как мы раньше и говорили – вратарь является ключевой фигурой в хоккее.
Помню Игоря, когда он делал первые шаги в большом спорте. Тогда это был перспективный и молодой парень, но не все ожидали, что он вырастет в такого мастера.
Желаю Игорю удачи с таким серьезным контрактом. Клуб оценил труд своего лидера, выписав рекордное соглашение для вратарей в истории НХЛ. Бизнес в Америке всегда на первых ролях, а голкипер – больше, чем половина команды.
Мы живем в непростое время. Здорово, что создано Союзное государство и серьезно увеличен наш российско-белорусский бронекулак. Все прекрасно понимают, что голубь мира прилетел и улетел, а проблемы никуда не делись. Такие союзы важны, чтобы решать общие задачи.
У нас свой путь, который мы все обязательно пройдем. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Андрей Назаров: «Все мы ждем Овечкина и его шайб. У нас свой путь и дорога, которую мы обязательно пройдем. У недругов не получилось поиграть в хорошего и плохого полицейского»
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