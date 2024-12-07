Захаркин о подготовке хоккеистов: «В Европе возятся с каждым игроком, надеясь довести до высокого уровня. В России большая конкуренция, многих не замечают»

Игорь Захаркин высказался о системе подготовки игроков в Европе и в России.

– Хоккей в Европе развивается по своим маршрутам, но наибольшее внимание в той же Германии, где я работал, и в Швеции, где я живу, уделяется детскому и юношескому хоккею, потому что это основа.

Сейчас в командах меньше натурализованных хоккеистов, паспорта так просто не выдают, ставку делают на своих воспитанников. Федерация хоккея страны создает программы, они распределяются по землям, территориям, по ним начинают работать.

В каждом регионе есть представители федерации, которые проверяют, как эти программы выполняются. Такой контроль позволяет выращивать более профессиональных игроков. Из-за этого растет качество молодежного хоккея. Хоккеисты попадают в профессиональные клубы, за счет чего в целом поднимается уровень чемпионата.

– В России другая ситуация с подготовкой резервов?

– Совсем другая. Тут много игроков, команд, за счет этого создается большая конкуренция, естественный отбор, хоккеисты переходят в более сильные клубы, многих просто не замечают.

В Германии, Швеции, других странах Европы с каждым игроком, грубо говоря, возятся, надеясь довести его до высокого уровня. Потому что таких человеческих ресурсов там нет, – сказал бывший тренер сборной России Игорь Захаркин .

Захаркин о возможном возрождении тандема с Быковым: «Так далеко не смотрим. Каждый из нас старается передать молодым свои знания, умения. Это наш долг»