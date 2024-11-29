Захаркин стал консультантом клуба НМХЛ «Хорс Подольск». Экс-тренер сборной России займется вопросами селекции и подготовки команды

Игорь Захаркин стал консультантом клуба НМХЛ «Хорс Подольск».

«Заслуженный тренер России, двукратный победитель чемпионата мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Игорь Захаркин присоединился к хоккейному клубу «Хорс Подольск» в качестве консультанта в вопросах селекции и подготовки команды.

Приветствуем Игоря Владимировича и желаем ему достижения всех поставленных целей совместно с нашим клубом», – говорится в сообщении клуба.

«Хорс» (Подольск) дебютировал в НМХЛ в сезоне-2023/24. В текущем сезоне команда занимает 12-е место в лиге из 24 клубов.

Предыдущим клубом Захаркина был немецкий «Крефельд». В сезоне-2021/22 «пингвины» под его руководством вылетели из немецкой элитной лиги во 2-й дивизион. По ходу сезона-2022/23 экс-тренер сборной России покинул команду.