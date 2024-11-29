Захаркин стал консультантом клуба НМХЛ «Хорс Подольск». Экс-тренер сборной России займется вопросами селекции и подготовки команды
Игорь Захаркин стал консультантом клуба НМХЛ «Хорс Подольск».
«Заслуженный тренер России, двукратный победитель чемпионата мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Игорь Захаркин присоединился к хоккейному клубу «Хорс Подольск» в качестве консультанта в вопросах селекции и подготовки команды.
Приветствуем Игоря Владимировича и желаем ему достижения всех поставленных целей совместно с нашим клубом», – говорится в сообщении клуба.
«Хорс» (Подольск) дебютировал в НМХЛ в сезоне-2023/24. В текущем сезоне команда занимает 12-е место в лиге из 24 клубов.
Предыдущим клубом Захаркина был немецкий «Крефельд». В сезоне-2021/22 «пингвины» под его руководством вылетели из немецкой элитной лиги во 2-й дивизион. По ходу сезона-2022/23 экс-тренер сборной России покинул команду.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: страница «Хорса» в VK
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