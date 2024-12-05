Захаркин о возможном возрождении тандема с Быковым: «Так далеко не смотрим. Каждый из нас старается передать молодым свои знания, умения. Это наш долг»

Игорь Захаркин высказался о возможном возрождении тандема с Вячеславом Быковым.

Тренеры совместно выиграли два чемпионата мира со сборной России (2008, 2009 годы) и два Кубка Гагарина (с «Салаватом» в 2011-м и со СКА в 2015-м).

– Я знаю, что вы завершили работу в Германии, где тренировали «Крефельд». Чем сейчас занимаетесь?

– Сейчас являюсь консультантом клуба «Хорс» из Подольска. Он частный, выступает в Национальной молодежной хоккейной лиге.

Очень приятно, что в России появляются предприниматели, которые стремятся не к политическим выгодам, а создали социальный спортивный проект. Приглашают в команду игроков, которые были отбракованы профессиональными клубами. Дают шанс молодым тренерам.

Это хороший пример для тех, кто хочет помогать хоккею. Тут никто не требует моментального результата. Задача – развивать игроков.

– Этим ваши тренерские амбиции пока ограничиваются?

– Это не амбиции. Меня просто попросили помочь. Я помогаю мальчишкам, тренерам, клубу. Работа, можно сказать, для души.

– Ну а нет планов «вызволить» из Швейцарции Вячеслава Быкова, снова объединиться в тандем и навести шороху в КХЛ?

– (Смеется). Так далеко мы не смотрим. Слава знает, что у меня есть работа в России. Мы, конечно, общаемся.

Каждый из нас старается передать молодым свои знания, умения, наработки. Это наш долг, – сказал бывший тренер сборной России Игорь Захаркин.