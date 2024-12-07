«Миннесота» выиграла 5 матчей подряд. Команда лидирует в общей таблице НХЛ с 40 очками в 26 играх

«Миннесота» выиграла 5 матчей подряд и возглавляет общую таблицу НХЛ.

«Уайлд» обыграли «Анахайм » (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Победа стала для команды под руководством Джона Хайнса 5-й подряд.

«Миннесота » вновь единолично возглавила общую таблицу лиги – 40 очков в 26 играх (18 побед, 4 поражения в основное время, 4 поражения за его пределами).

В следующем матче команда сыграет в гостях с «Лос-Анджелесом» (7 декабря, начало по московскому времени – 8 декабря в 04:00).