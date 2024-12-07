«Миннесота» выиграла 5 матчей подряд. Команда лидирует в общей таблице НХЛ с 40 очками в 26 играх
«Миннесота» выиграла 5 матчей подряд и возглавляет общую таблицу НХЛ.
«Уайлд» обыграли «Анахайм» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Победа стала для команды под руководством Джона Хайнса 5-й подряд.
«Миннесота» вновь единолично возглавила общую таблицу лиги – 40 очков в 26 играх (18 побед, 4 поражения в основное время, 4 поражения за его пределами).
В следующем матче команда сыграет в гостях с «Лос-Анджелесом» (7 декабря, начало по московскому времени – 8 декабря в 04:00).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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