Плющев о «Тракторе»: «По классу команда не на порядок выше остальных, но на них начали выходить с другим настроем»

Владимир Плющев высказался относительно игры «Трактора».

Команда тренера Бенуа Гру лидирует в Восточной конференции, имея в активе 46 баллов в 33 матчах.

«Не думаю, что у «Трактора » спад или кризис, – команда идет достаточно ровно. Они начали гораздо ярче, чем другие.

Некоторые долго запрягают, но быстрее едут. По классу команда не на порядок выше остальных, поэтому ничего удивительного нет.

На них начали выходить с другим настроем, ведь «Трактор» лидер, соперник учел некоторые моменты», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.