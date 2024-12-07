Александр Барабанов: «В Северной Америке хоккей посильнее, побыстрее, игроки бросают жестче. КХЛ есть куда расти»

Александр Барабанов сравнил качество хоккея в Северной Америке и КХЛ.

Форвард «Ак Барса » провел четыре сезона в НХЛ за «Торонто» и «Сан-Хосе». В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ на его счету 27 (10+17) очков в 30 матчах.

«В Северной Америке хоккей посильнее, побыстрее, игроки бросают жестче. Если сравнивать с нашей лигой.

Понятно, что КХЛ есть куда расти», – сказал нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов .