Александр Барабанов: «В Северной Америке хоккей посильнее, побыстрее, игроки бросают жестче. КХЛ есть куда расти»
Александр Барабанов сравнил качество хоккея в Северной Америке и КХЛ.
Форвард «Ак Барса» провел четыре сезона в НХЛ за «Торонто» и «Сан-Хосе». В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ на его счету 27 (10+17) очков в 30 матчах.
«В Северной Америке хоккей посильнее, побыстрее, игроки бросают жестче. Если сравнивать с нашей лигой.
Понятно, что КХЛ есть куда расти», – сказал нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
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