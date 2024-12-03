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  • Сафонов о голе в матче с «Динамо»: «Немного ошибся вратарь. В детском хоккее была ситуация, когда наш голкипер побежал на скамейку, тогда нам не забили»
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Сафонов о голе в матче с «Динамо»: «Немного ошибся вратарь. В детском хоккее была ситуация, когда наш голкипер побежал на скамейку, тогда нам не забили»

Илья Сафонов высказался о своем голе в матче против «Динамо» (5:4).

Голкипер клуба из Москвы Хантер Миска покинул ворота на отложенном штрафе «Динамо», подумав, что арбитр хочет наказать игрока «Ак Барса». Сафонов поразил пустые ворота с середины площадки.

– У вас есть объяснение, что произошло в моменте с вашим голом?

– Не знаю, немного ошибся вратарь, посчитал, что должен быть отложенный штраф. Даже не знаю, лучше адресовать вопрос ему самому.

– Ранее вам делали подобные подарки на льду?

– Мне – нет. Но в детском хоккее была ситуация, когда наш вратарь побежал на скамейку. Линейный арбитр зажег офсайд, а голкипер подумал, что будет удаление. Тогда нам не забили.

– Согласны, что именно ваш гол надломил «Динамо»?

– Наверное, да. Нам большее стало удаваться на льду в каких-то моментах. Разберем матч и поймем, насколько этот момент повлиял.

– В четырех голах из пяти участвовало ваше звено, раскрылись в сочетании с Александром Барабановым. Что можете сказать о вашей игре?

– Вы сами привели статистику. Саша – отличный игрок, добавляет мобильности нашему звену, с ним приятно играть. Он привнес в наше звено те элементы, которых не хватало.

– Пятый матч подряд лично вы набираете очки. Как себя чувствуете?

– Приятно. Долгое время не удавалось стабильно набирать очки, хорошо, что теперь получается. Старался, работал, терпел, где-то было непросто. Сейчас нужно цепляться за эту игру.

– Вы с Никитой Лямкиным вошли в расширенный состав сборной России. С какими эмоциями восприняли эту новость?

– Играть за сборную всегда приятно. Если останусь в итоговом списке и все будет хорошо – поеду, – сказал форвард «Ак Барса» Илья Сафонов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
logoАк Барс
logoХантер Миска
logoДинамо Москва
logoИлья Сафонов
logoКХЛ
logoАлександр Барабанов
сборная России U25
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