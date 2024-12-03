Сафонов о голе в матче с «Динамо»: «Немного ошибся вратарь. В детском хоккее была ситуация, когда наш голкипер побежал на скамейку, тогда нам не забили»
Голкипер клуба из Москвы Хантер Миска покинул ворота на отложенном штрафе «Динамо», подумав, что арбитр хочет наказать игрока «Ак Барса». Сафонов поразил пустые ворота с середины площадки.
– У вас есть объяснение, что произошло в моменте с вашим голом?
– Не знаю, немного ошибся вратарь, посчитал, что должен быть отложенный штраф. Даже не знаю, лучше адресовать вопрос ему самому.
– Ранее вам делали подобные подарки на льду?
– Мне – нет. Но в детском хоккее была ситуация, когда наш вратарь побежал на скамейку. Линейный арбитр зажег офсайд, а голкипер подумал, что будет удаление. Тогда нам не забили.
– Согласны, что именно ваш гол надломил «Динамо»?
– Наверное, да. Нам большее стало удаваться на льду в каких-то моментах. Разберем матч и поймем, насколько этот момент повлиял.
– В четырех голах из пяти участвовало ваше звено, раскрылись в сочетании с Александром Барабановым. Что можете сказать о вашей игре?
– Вы сами привели статистику. Саша – отличный игрок, добавляет мобильности нашему звену, с ним приятно играть. Он привнес в наше звено те элементы, которых не хватало.
– Пятый матч подряд лично вы набираете очки. Как себя чувствуете?
– Приятно. Долгое время не удавалось стабильно набирать очки, хорошо, что теперь получается. Старался, работал, терпел, где-то было непросто. Сейчас нужно цепляться за эту игру.
– Вы с Никитой Лямкиным вошли в расширенный состав сборной России. С какими эмоциями восприняли эту новость?
– Играть за сборную всегда приятно. Если останусь в итоговом списке и все будет хорошо – поеду, – сказал форвард «Ак Барса» Илья Сафонов.
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