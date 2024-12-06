Пекса может вернуться в «Ак Барс» из системы «Торонто». 22-летний вратарь дал согласие на переход (Metaratings)

Вячеслав Пекса может вернуться в «Ак Барс» из системы «Торонто».

По информации Metaratings, 22-летний голкипер дал согласие на переход.

Пекса уехал в Северную Америку после сезона-2022/23, в котором он провел 40 матчей в Olimpbet ВХЛ за казанский «Барс».

В следующей регулярке вратарь сыграл 19 матчей в ECHL за «Ньюфаунленд».

В нынешнем сезоне в его активе 7 игр в ECHL за «Цинциннати », 1 победа и 86,6% сэйвов при коэффициенте надежности 3,44.