«Бирюса» обыграла КНДР со счетом 10:2 в товарищеском матче женских команд
Женская команда «Бирюса» победила в товарищеском матче сборную КНДР.
Встреча проходила в Красноярске и завершилась победой хозяек со счетом 10:2.
Четыре шайбы в составе «Бирюсы» забросила Афина Патманидис, хет-трик у Софии Лифатовой, Оксана Митрофанова сделала дубль. Еще один гол у Ксении Куляевой. У сборной КНДР дважды отличилась Ким Ун Хянг.
Повторную встречу команды проведут 9 декабря в Красноярске.
Хоккеистки «Бирюсы» в финальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) сезона-2023/24 уступили клубу «Динамо-Нева» (1-4 в серии).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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