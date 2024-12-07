«Бирюса» обыграла КНДР со счетом 10:2 в товарищеском матче женских команд

Женская команда «Бирюса» победила в товарищеском матче сборную КНДР.

Встреча проходила в Красноярске и завершилась победой хозяек со счетом 10:2.

Четыре шайбы в составе «Бирюсы » забросила Афина Патманидис, хет-трик у Софии Лифатовой, Оксана Митрофанова сделала дубль. Еще один гол у Ксении Куляевой. У сборной КНДР дважды отличилась Ким Ун Хянг.

Повторную встречу команды проведут 9 декабря в Красноярске.

Хоккеистки «Бирюсы» в финальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) сезона-2023/24 уступили клубу «Динамо-Нева» (1-4 в серии).