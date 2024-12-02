Гендиректор ФХР о сборе женских сборных России и Ирана: «Минспорт заботится, постоянно спрашивая о сотрудничестве с северокорейскими, иранскими спортсменами. Присылают разные предложения»

Дмитрий Курбатов высказался о совместном сборе женских сборных России и Ирана.

– Минспорт РФ проявляет к нам заботу, постоянно спрашивая о нашем сотрудничестве с северокорейскими, иранскими спортсменами. Присылают разные предложения.

Вот и возник вариант, при котором мы согласились принять хоккеисток из Ирана на базе в Новогорске, чтобы поделиться с ними опытом и провести двусторонние матчи. Пока не идет речи о том, что российские хоккеистки поедут с ответным визитом в Иран.

– За чей счет в Россию приехали иранские спортсменки?

– Они приехали за свой счет. А мы договорились с Новогорском, чтобы туда запустили дружественных нам иранских женщин. С удовольствием поиграем с ними в хоккей, – заявил генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов .

Женские сборные России и Ирана проведут совместный сбор: «Это поможет укрепить дружбу между странами, российские спортсменки смогут поделиться опытом»