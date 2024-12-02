Гендиректор ФХР о сборе женских сборных России и Ирана: «Минспорт заботится, постоянно спрашивая о сотрудничестве с северокорейскими, иранскими спортсменами. Присылают разные предложения»
– Минспорт РФ проявляет к нам заботу, постоянно спрашивая о нашем сотрудничестве с северокорейскими, иранскими спортсменами. Присылают разные предложения.
Вот и возник вариант, при котором мы согласились принять хоккеисток из Ирана на базе в Новогорске, чтобы поделиться с ними опытом и провести двусторонние матчи. Пока не идет речи о том, что российские хоккеистки поедут с ответным визитом в Иран.
– За чей счет в Россию приехали иранские спортсменки?
– Они приехали за свой счет. А мы договорились с Новогорском, чтобы туда запустили дружественных нам иранских женщин. С удовольствием поиграем с ними в хоккей, – заявил генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.
Женские сборные России и Ирана проведут совместный сбор: «Это поможет укрепить дружбу между странами, российские спортсменки смогут поделиться опытом»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий