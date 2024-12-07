Панарин о 4:2 с «Питтсбургом»: «Рейнджерс» выглядели намного лучше, чем весь последний месяц. Постараемся продолжить в том же духе»
Артемий Панарин прокомментировал победу «Рейнджерс» над «Питтсбургом».
Матч регулярного чемпионата НХЛ завершился со счетом 4:2 в пользу команды из Нью-Йорка. 33-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка и стал первой звездой матча.
«Мне понравилась наша энергия. Пару раз мы дали сопернику атаковать с численным преимуществом, но я думаю, что мы выглядели намного лучше, чем весь последний месяц.
Мы довольны и постараемся продолжать в том же духе», – сказал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Панарин с 2+1, Капризов с 1+2 и Братт с 1+1 – звезды дня в НХЛ
Панарин вошел в топ-10 лучших российских бомбардиров в истории НХЛ – 813 очков в 697 играх. Он обогнал Гончара, до Козлова – 40 баллов
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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