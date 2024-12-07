Панарин о 4:2 с «Питтсбургом»: «Рейнджерс» выглядели намного лучше, чем весь последний месяц. Постараемся продолжить в том же духе»

Артемий Панарин прокомментировал победу «Рейнджерс» над «Питтсбургом».

Матч регулярного чемпионата НХЛ завершился со счетом 4:2 в пользу команды из Нью-Йорка. 33-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка и стал первой звездой матча.

«Мне понравилась наша энергия. Пару раз мы дали сопернику атаковать с численным преимуществом, но я думаю, что мы выглядели намного лучше, чем весь последний месяц.

Мы довольны и постараемся продолжать в том же духе», – сказал форвард «Рейнджерс » Артемий Панарин .

Панарин с 2+1, Капризов с 1+2 и Братт с 1+1 – звезды дня в НХЛ

Панарин вошел в топ-10 лучших российских бомбардиров в истории НХЛ – 813 очков в 697 играх. Он обогнал Гончара, до Козлова – 40 баллов