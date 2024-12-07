Шестеркин о контракте с «Рейнджерс» на 92 млн долларов: «Все уже близко, но больше ничего сказать не могу. Поговорим об этом завтра, может быть»
Игорь Шестеркин высказался о новом контракте с «Рейнджерс» на 92 млн долларов.
Клуб пока официально не объявил о подписании нового контракта с 28-летним российским вратарем.
Тем не менее, североамериканские медиа уже сообщили о том, что его срок составит 8 лет, а средняя годовая зарплата игрока – 11,5 млн долларов (что станет рекордом для вратарей в истории лиги).
«Пока не говорю об этом. Все уже близко, но больше ничего сказать не могу.
Может быть, мы сможем поговорить об этом завтра», – сказал Шестеркин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:2).
Шестеркин подписал новый 8-летний контракт с «Рейнджерс» на 11,5 млн долларов в год – рекордная сумма для вратарей в истории НХЛ (Эллиотт Фридман)
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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