Тренин забросил 1-ю шайбу в сезоне – в 26-м матче. Форвард «Миннесоты» поразил пустые ворота «Анахайма»

Яков Тренин забросил 1-ю шайбу в сезоне – в пустые ворота «Анахайма».

Форвард «Миннесоты» поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (5:1).

В текущем сезоне в активе 27-летнего россиянина 2 (1+1) очка в 26 играх. Гол стал для игрока первым в составе «Уайлд», куда он перешел в межсезонье, подписав контракт на 4 года с кэпхитом 3,5 миллиона долларов.

Сегодня Тренин (16:55, 1:05 – в большинстве, 2:38 – в меньшинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ, применил 3 силовых приема и допустил 1 потерю.