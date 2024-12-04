«Миннесота» лидирует в общей таблице НХЛ, одержав 4-ю победу подряд. Команда Хайнса выиграла 17 из 25 матчей в сезоне
«Миннесота» занимает первое место в общей таблице НХЛ.
Команда тренера Джона Хайнса обыграла «Ванкувер» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата. Победный гол в овертайме забил Кирилл Капризов.
Таким образом, «Уайлд» набрали 38 очков в 25 матчах чемпионата. У команды 17 побед при 8 поражениях на данный момент этого сезона.
В общей таблице лиги «Миннесота» занимает первую позицию, опережая «Виннипег», «Вашингтон» и «Нью-Джерси», в активе которых по 36 баллов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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