ЦСКА выиграл 4-й матч подряд. Команда Воробьева идет 4-й на Западе

ЦСКА выиграл четвертый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Ильи Воробьева обыграла «Торпедо » (2:1 Б) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Автором шайбы ЦСКА на 31-й минуте игры стал Виталий Абрамов . Он также забросил победный буллит.

На данный момент клуб занимает четвертое место в таблице Запада, набрав 43 очка после 32 матчей.

В следующей игре, 8 декабря, ЦСКА встретится с «Локомотивом».