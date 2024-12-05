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  • Воробьев о 2:1 с «Витязем»: «ЦСКА боролся до конца, забил заготовку домашнюю в овертайме. Главное, что выиграли, берем два очка с собой»
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Воробьев о 2:1 с «Витязем»: «ЦСКА боролся до конца, забил заготовку домашнюю в овертайме. Главное, что выиграли, берем два очка с собой»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры с «Витязем» (2:1 ОТ).

– Хорошая игра. Такая рабочая. Голы только пришли в конце. Но, да, мы немножко вот этими двумя удалениями, конечно, сломали немножко игру. И не игру, а именно в счете. Несомненно, приятно, что в конце забили.

Забили в большинстве, что у нас тоже не было несколько игр. И забили заготовку домашнюю в овертайме. Поэтому, ребята бились до конца. И – берем два очка с собой. – Чем объясняете низкую реализацию? Хотя суперкаких-то там стопроцентных моментов, может быть, было и не так много. При том давлении, которое ЦСКА в целом оказывал, все-таки. – Моменты были на самом деле (улыбается). Я думаю, Шикин сегодня здорово сыграл. В каких-то моментах он уже лежал, там в щиток попадали. Были моменты хорошие. Знаете, как: работаем и над реализацией, и над большинством. Главное, что мы выиграли игру. Это самое главное. – В прошлом сезоне у ЦСКА были штрафы за удаление в чужой зоне, когда кризис у команды был уже. Все способы пытались применить, чтобы наладить игру. Сегодня Виталий Абрамов удалился в таком стиле. Удаление, на ваш взгляд, было, скажем так, 50 на 50 или все-таки действительно это его ошибка была? – У нас есть эта тема по поводу штрафов и неоправданных удалений. Там, скажем, Прохор Полтапов потерял шайбу и вступил в борьбу чрезмерно сильно. В рабочую зону попал. Поэтому там первая ошибка началась с Полтапова.

– Ну и вопросы уже по пропущенной шайбе. Просветов, скажем так, не застоялся ли? Есть ли какая-то доля вины в его шайбе? И запрос неудачный тоже последовал. На повторе было видно, что никакого касания не было. – Ну, я, наверное, сейчас не могу это обсуждать, потому что прилетит так (смеется). Поэтому, с нашей позиции… Сейчас бесполезно это обсуждать. А застоялся? Застоялся он, наверное, с «Барысом» в прошлой игре больше.

Здесь: иногда бывает хороший бросок – есть хороший бросок. Там действительно здорово попал парень [Дерек Барак] в дальний угол, праворукий. В большинстве еще. Поэтому, бывает.

Вопрос не «что случилось», наверное, а как ты на это отреагируешь. Мы как команда отреагировали правильно. И сравняли, и забили в овертайме, – сказал Воробьев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Витязя»
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