Епанчинцев об 1:3 от «Салавата»: «Ребята отдали много сил, упрекнуть их, кроме ошибок, не в чем. Нам не хватило реализации моментов»

Вадим Епанчинцев подвел итоги матча против «Салавата Юлаева» (1:3).

«Пропускаем шайбу в первой же смене третьего периода. Наверное, полностью отдали инициативу. Вторая пропущенная шайба началась с проигранного вбрасывания, после уже было добивание.

Игра была равная, вратари здорово сыграли. Нам не хватило реализации моментов.

В третьем периоде не то чтобы по движению проседаем, просто где-то неправильно играем по счету. Нужно понадежнее играть, особенно в начале периода, и доводить игру до победы.

Ребята отдали много сил, упрекнуть их, кроме ошибок, не в чем», – сказал главный тренер «Сибири » Вадим Епанчинцев .