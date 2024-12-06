Епанчинцев об 1:3 от «Салавата»: «Ребята отдали много сил, упрекнуть их, кроме ошибок, не в чем. Нам не хватило реализации моментов»
Вадим Епанчинцев подвел итоги матча против «Салавата Юлаева» (1:3).
«Пропускаем шайбу в первой же смене третьего периода. Наверное, полностью отдали инициативу. Вторая пропущенная шайба началась с проигранного вбрасывания, после уже было добивание.
Игра была равная, вратари здорово сыграли. Нам не хватило реализации моментов.
В третьем периоде не то чтобы по движению проседаем, просто где-то неправильно играем по счету. Нужно понадежнее играть, особенно в начале периода, и доводить игру до победы.
Ребята отдали много сил, упрекнуть их, кроме ошибок, не в чем», – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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