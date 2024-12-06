Мэттью Ткачак об игре с братом за США на Турнире четырех наций: «Большая честь, ничто не сравнится с выступлением за страну. Наша семья очень рада»

Мэттью Ткачак высказался о попадании в состав США на Турнир четырех наций.

Форвард «Флориды » сыграет в одной команде с братом – Брэди Ткачаком из «Оттавы».

«Будет круто, ничто не сравнится с игрой за свою страну. Это действительно большая честь.

Нам повезло, что мы с Брэди смогли сделать это в команде до 17 лет, юниорской и молодежной сборных, но это совсем другое дело, совсем другой зверь.

Наша семья очень рада, это должно быть потрясающе», – сказал Мэттью Ткачак .

Составы на Турнир четырех наций: там сыграют звезды НХЛ, но не будет России