Мэттью Ткачак об игре с братом за США на Турнире четырех наций: «Большая честь, ничто не сравнится с выступлением за страну. Наша семья очень рада»
Мэттью Ткачак высказался о попадании в состав США на Турнир четырех наций.
Форвард «Флориды» сыграет в одной команде с братом – Брэди Ткачаком из «Оттавы».
«Будет круто, ничто не сравнится с игрой за свою страну. Это действительно большая честь.
Нам повезло, что мы с Брэди смогли сделать это в команде до 17 лет, юниорской и молодежной сборных, но это совсем другое дело, совсем другой зверь.
Наша семья очень рада, это должно быть потрясающе», – сказал Мэттью Ткачак.
Составы на Турнир четырех наций: там сыграют звезды НХЛ, но не будет России
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Florida Hockey Now
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