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Мэттью Ткачак об игре с братом за США на Турнире четырех наций: «Большая честь, ничто не сравнится с выступлением за страну. Наша семья очень рада»

Мэттью Ткачак высказался о попадании в состав США на Турнир четырех наций.

Форвард «Флориды» сыграет в одной команде с братом – Брэди Ткачаком из «Оттавы».

«Будет круто, ничто не сравнится с игрой за свою страну. Это действительно большая честь.

Нам повезло, что мы с Брэди смогли сделать это в команде до 17 лет, юниорской и молодежной сборных, но это совсем другое дело, совсем другой зверь.

Наша семья очень рада, это должно быть потрясающе», – сказал Мэттью Ткачак.

Составы на Турнир четырех наций: там сыграют звезды НХЛ, но не будет России

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Florida Hockey Now
logoСборная США по хоккею
logoМэттью Ткачак
Турнир четырех наций НХЛ
logoФлорида
logoОттава
logoБрэди Ткачак
logoНХЛ
logoсборная США U18
logoмолодежная сборная США
сборная США U17
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