Герин о США на Турнире четырех наций: «Посмотрите на имена в составе – прекрасная команда, способная на победу. Это лучший шанс»

Билл Герин высказался о составе США на Турнир четырех наций.

Американская команда ранее назвала хоккеистов , которые сыграют на турнире.

«Посмотрите на имена в нашем составе – это прекрасная команда. Она настолько хороша, насколько может быть.

Но мы не хотим говорить о том, как мы хороши, какой у нас глубокий состав. Мы хотим говорить о победах, и мы считаем, что эта команда способна это сделать. Это лучший шанс, чтобы это сделать.

На этом пути предстоит принять много сложных решений. Но эта команда, как мы считает, даст нам наилучшие шансы на победу», – сказал генеральный менеджер сборной США Билл Герин.