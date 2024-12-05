8 хоккеистов представят «Флориду» на Турнире четырех наций, 7 – «Вегас», 5 – «Рейнджерс» и «Тампу»

Больше всего хоккеистов «Флориды» сыграют на Турнире четырех наций.

Ранее были объявлены составы национальных команд Канады, США, Финляндии и Швеции. Больше всего на турнир выбрано хоккеистов из «Флориды». «Флорида » – 8 хоккеистов; «Вегас » – 7; «Рейнджерс » – 5; «Тампа » – 5; «Колорадо » – 5; «Миннесота» – 5.