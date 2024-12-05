8 хоккеистов представят «Флориду» на Турнире четырех наций, 7 – «Вегас», 5 – «Рейнджерс» и «Тампу»
Больше всего хоккеистов «Флориды» сыграют на Турнире четырех наций.
Ранее были объявлены составы национальных команд Канады, США, Финляндии и Швеции.
Больше всего на турнир выбрано хоккеистов из «Флориды».
«Флорида» – 8 хоккеистов;
«Вегас» – 7;
«Рейнджерс» – 5;
«Тампа» – 5;
«Колорадо» – 5;
«Миннесота» – 5.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер НХЛ
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