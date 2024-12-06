Тимкин стал тренером «Металлурга» на чемпионат «3х3». Контракт рассчитан на сезон

Евгений Тимкин стал тренером «Металлурга» на чемпионат «3х3».

Контракт с бывшим хоккеистом «Металлурга », СКА, «Салавата» и других клубов Фонбет чемпионата КХЛ рассчитан на один сезон.

Первый чемпионат по хоккею в формате «3 на 3» пройдет с 19 декабря по 13 июля.

В нем сыграют 8 клубов: «Авангард», «Барыс», «Металлург», «Салават», «Ак Барс», минское «Динамо», «Сибирь» и «Трактор».

КХЛ запустила чемпионат 3х3: всего 8 команд, 331 игра, 24 млн рублей на призы