Тимкин стал тренером «Металлурга» на чемпионат «3х3». Контракт рассчитан на сезон
Евгений Тимкин стал тренером «Металлурга» на чемпионат «3х3».
Контракт с бывшим хоккеистом «Металлурга», СКА, «Салавата» и других клубов Фонбет чемпионата КХЛ рассчитан на один сезон.
Первый чемпионат по хоккею в формате «3 на 3» пройдет с 19 декабря по 13 июля.
В нем сыграют 8 клубов: «Авангард», «Барыс», «Металлург», «Салават», «Ак Барс», минское «Динамо», «Сибирь» и «Трактор».
КХЛ запустила чемпионат 3х3: всего 8 команд, 331 игра, 24 млн рублей на призы
Опубликовал: Bombanero
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
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