Сушинский о том, справится ли Кузнецов с играми «России 25»: «Конечно. Он в НХЛ по 90 матчей проводил с большим временем. Ему надо еще больше сейчас играть»
Максим Сушинский высказался о составе «России 25» на Кубок Первого канала.
– Будете смотреть матчи Кубка Первого канала?
– Если получится, то посмотрю.
– Как думаете, в таком составе сборная обязана выиграть турнир?
– Конечно!
– Не слишком ли много игроков СКА? Их 17.
– Не знаю (смеется).
– Евгений Кузнецов получал много травм по ходу сезона. Как считаете, он справится еще и с матчами сборной?
– Конечно, справится. Он в НХЛ по 90 матчей играл с большим игровым временем. Ему надо еще больше сейчас играть, – сказал бывший нападающий сборной России и СКА Максим Сушинский.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
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