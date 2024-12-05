Сушинский о том, справится ли Кузнецов с играми «России 25»: «Конечно. Он в НХЛ по 90 матчей проводил с большим временем. Ему надо еще больше сейчас играть»

Максим Сушинский высказался о составе «России 25» на Кубок Первого канала.

– Будете смотреть матчи Кубка Первого канала?

– Если получится, то посмотрю.

– Как думаете, в таком составе сборная обязана выиграть турнир?

– Конечно!

– Не слишком ли много игроков СКА? Их 17.

– Не знаю (смеется).

– Евгений Кузнецов получал много травм по ходу сезона. Как считаете, он справится еще и с матчами сборной?

– Конечно, справится. Он в НХЛ по 90 матчей играл с большим игровым временем. Ему надо еще больше сейчас играть, – сказал бывший нападающий сборной России и СКА Максим Сушинский.

Состав России на Кубок Первого канала – теперь окончательный. Что изменил Ротенберг?