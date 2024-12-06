«Нэшвилл» проиграл 6 матчей подряд. Клуб идет на 31-м месте в НХЛ с худшим результатом по забитым голам – 60 в 27 играх

«Нэшвилл» проиграл 6 матчей подряд и идет на 31-м месте в НХЛ.

«Предаторс» уступили «Монреалю» (0:3) в гостевом матче регулярного чемпионата.

Поражение стало для клуба из Теннесси 6-м подряд (из них 3 – в овертаймах).

С 20 очками в 27 играх «Нэшвилл » занимает предпоследнее место в общей таблице лиги, опережая лишь «Чикаго» (18 в 26).

При этом у команды Эндрю Брюнетта худший в лиге показатель по числу заброшенных шайб (60, 2,22 в среднем за игру).