Овечкин провел тренировку в хоккейной экипировке, но в бесконтактной форме. Карбери сказал, что это часть программы

Александр Овечкин провел тренировку в хоккейной экипировке.

Капитан «Вашингтона » катался на занятии в хоккейной аммунации, но в майке, которая ограничивает силовой контакт.

Ранее российский хоккеист провел небольшую раскатку в спортивном костюме.

«Да, он катался утром. Это просто часть его программы. Никаких обновлений, просто часть его прогресса», – сказал главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери .

Александр Овечкин восстанавливается после перелома малоберцовой кости, полученного 18 ноября в матче против «Юты» (6:2).