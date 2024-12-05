Овечкин провел тренировку в хоккейной экипировке, но в бесконтактной форме. Карбери сказал, что это часть программы
Александр Овечкин провел тренировку в хоккейной экипировке.
Капитан «Вашингтона» катался на занятии в хоккейной аммунации, но в майке, которая ограничивает силовой контакт.
Ранее российский хоккеист провел небольшую раскатку в спортивном костюме.
«Да, он катался утром. Это просто часть его программы. Никаких обновлений, просто часть его прогресса», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
Александр Овечкин восстанавливается после перелома малоберцовой кости, полученного 18 ноября в матче против «Юты» (6:2).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russian Machine Never Breaks
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