Кузнецов – комику Илье Соболеву о том, какими духами пользуется: «У меня ментоловая штучка есть на джерси. Хочешь понюхать? Как «Звездочка». Нюхаешь и бежишь»
После первого периода СКА вел в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Динамо» со счетом 1:0. Кузнецов отметился передачей.
– Ну что, поздравляю. Это классный, хороший результат?
– Обалденный.
– Скажи, пожалуйста, почему ты вспотел? Ты бегал?
– Я в бане был. Побегал чуть-чуть.
– Какой веник предпочитаешь?
– Двойной.
– Дуб или береза?
– Да, блин, здесь материться нельзя. Любой.
– А которым убираются в гараже?
– А вон полкоманды с такими у них клюшками играет. Игра тяжелая, особо не до шуточек.
– Расскажи секрет, какие носки надеваешь под коньки?
– Шерстяные. Мама связала еще в детстве. Там холодно.
– У тебя нога не растет?
– К сожалению, больше ничего уже не растет (смеется). Только ногти.
– Длинные ногти на ногах?
– Да нет, средние. Среднестатистические ногти.
– А какой у тебя палец больше?
– Средний.
– Ты что, птица?
– Сейчас опять получу, блин, за шуточки в перерыве.
– Из всех духов, которые у тебя есть, какими ты больше всего пшикаешься?
– У меня ментоловая штучка есть [на джерси]. Хочешь понюхать?
– Офигенно. Я думал, это сопли.
– Нет, это ментоловая штучка. Нюхаешь и бежишь. Ты не нюхаешь?
– Нет, я бегу.
– Вот это нюхаешь и бежишь потом. Прикольно, как «Звездочка».
– Ты что, нюхаешь и бежишь?
– Нет, только вот «Звездочка», – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов после первого периода в интервью комику Илье Соболеву.
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