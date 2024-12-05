Кузнецов – комику Илье Соболеву о том, какими духами пользуется: «У меня ментоловая штучка есть на джерси. Хочешь понюхать? Как «Звездочка». Нюхаешь и бежишь»

Евгений Кузнецов ответил на вопросы комика Ильи Соболева в перерыве матча КХЛ.

После первого периода СКА вел в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Динамо » со счетом 1:0. Кузнецов отметился передачей.

– Ну что, поздравляю. Это классный, хороший результат?

– Обалденный.

– Скажи, пожалуйста, почему ты вспотел? Ты бегал?

– Я в бане был. Побегал чуть-чуть.

– Какой веник предпочитаешь?

– Двойной.

– Дуб или береза?

– Да, блин, здесь материться нельзя. Любой.

– А которым убираются в гараже?

– А вон полкоманды с такими у них клюшками играет. Игра тяжелая, особо не до шуточек.

– Расскажи секрет, какие носки надеваешь под коньки?

– Шерстяные. Мама связала еще в детстве. Там холодно.

– У тебя нога не растет?

– К сожалению, больше ничего уже не растет (смеется). Только ногти.

– Длинные ногти на ногах?

– Да нет, средние. Среднестатистические ногти.

– А какой у тебя палец больше?

– Средний.

– Ты что, птица?

– Сейчас опять получу, блин, за шуточки в перерыве.

– Из всех духов, которые у тебя есть, какими ты больше всего пшикаешься?

– У меня ментоловая штучка есть [на джерси]. Хочешь понюхать?

– Офигенно. Я думал, это сопли.

– Нет, это ментоловая штучка. Нюхаешь и бежишь. Ты не нюхаешь?

– Нет, я бегу.

– Вот это нюхаешь и бежишь потом. Прикольно, как «Звездочка».

– Ты что, нюхаешь и бежишь?

– Нет, только вот «Звездочка», – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов после первого периода в интервью комику Илье Соболеву.