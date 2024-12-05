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Кузнецов о переходе в СКА: «Позвонил Ротенберг, договорились за 2 минуты. Поговорили по-хоккейному. Решение было тяжелое, но в то же время и легкое»

Евгений Кузнецов высказался о своем переходе в СКА.

В прошедшее межсезонье нападающий перешел из «Каролины» в клуб из Санкт-Петербурга.

– Ты выбрал Петербург. Как это произошло?

– Позвонил Роман Борисович [Ротенберг], мы договорились за две минуты (смеется).

– Это быстро на самом деле, да?

– На самом деле там вопросы были по-хоккейному, поговорили по-хоккейному.

Мы с ним давно знакомы, он знает меня как хоккеиста, я примерно понимал, что ожидать как бы с другой стороны.

Поэтому решение довольно-таки тяжелое было, но в то же время и легкое. Сомнений и опасок таких много было, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: страница СКА в «ВКонтакте»
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