Кузнецов о переходе в СКА: «Позвонил Ротенберг, договорились за 2 минуты. Поговорили по-хоккейному. Решение было тяжелое, но в то же время и легкое»
Евгений Кузнецов высказался о своем переходе в СКА.
В прошедшее межсезонье нападающий перешел из «Каролины» в клуб из Санкт-Петербурга.
– Ты выбрал Петербург. Как это произошло?
– Позвонил Роман Борисович [Ротенберг], мы договорились за две минуты (смеется).
– Это быстро на самом деле, да?
– На самом деле там вопросы были по-хоккейному, поговорили по-хоккейному.
Мы с ним давно знакомы, он знает меня как хоккеиста, я примерно понимал, что ожидать как бы с другой стороны.
Поэтому решение довольно-таки тяжелое было, но в то же время и легкое. Сомнений и опасок таких много было, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: страница СКА в «ВКонтакте»
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